Имущество на 3 млрд арестовали в Шымкенте из-за выписанного полицией штрафа в 11 тыс. тенге

Суд установил, что судебный исполнитель на основании предписания административной полиции от 11 декабря 2025 года возбудил исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 11 796 тенге с ТОО. В ходе исполнения исполнительного документа судебный исполнитель наложил арест на общественный транспорт товарищества, включая автобусы. Балансовая стоимость арестованного имущества составила около 3 млрд тенге.