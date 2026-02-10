Имущество на 3 млрд арестовали в Шымкенте из-за выписанного полицией штрафа в 11 тыс. тенге

ТОО обратилось в специализированный межрайонный административный суд Шымкента с иском к частному судебному исполнителю. Они требовали признать незаконным постановление о наложении ареста.
Суд установил, что судебный исполнитель на основании предписания административной полиции от 11 декабря 2025 года возбудил исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 11 796 тенге с ТОО. В ходе исполнения исполнительного документа судебный исполнитель наложил арест на общественный транспорт товарищества, включая автобусы. Балансовая стоимость арестованного имущества составила около 3 млрд тенге.
Суд признал действия судебного исполнителя по наложению ареста на автобусы незаконными. По мнению суда, балансовая стоимость арестованного имущества была несоразмерной требованиям исполнительного документа.
Решением суда иск ТОО был удовлетворен, а постановление судебного исполнителя признано незаконным. Это решение вступило в законную силу.