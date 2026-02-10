Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущество на 3 млрд арестовали в Шымкенте из-за выписанного полицией штрафа в 11 тыс. тенге

В Шымкенте постановление частного судебного исполнителя признано незаконным — на имущество ТОО на 3 млрд тенге был наложен арест из-за штрафа в 11 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

ТОО обратилось в специализированный межрайонный административный суд Шымкента с иском к частному судебному исполнителю. Они требовали признать незаконным постановление о наложении ареста.

Суд установил, что судебный исполнитель на основании предписания административной полиции от 11 декабря 2025 года возбудил исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 11 796 тенге с ТОО. В ходе исполнения исполнительного документа судебный исполнитель наложил арест на общественный транспорт товарищества, включая автобусы. Балансовая стоимость арестованного имущества составила около 3 млрд тенге.

Суд признал действия судебного исполнителя по наложению ареста на автобусы незаконными. По мнению суда, балансовая стоимость арестованного имущества была несоразмерной требованиям исполнительного документа.

Решением суда иск ТОО был удовлетворен, а постановление судебного исполнителя признано незаконным. Это решение вступило в законную силу.