Состав «Ласточки» между Нижним Новгородом и Москвой увеличат в феврале

В февральские праздники спрос на поездки будет увеличен.

Источник: Нижегородская правда

Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород — Москва будет курсировать в сдвоенном составе в февральские праздники из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

«Ласточка» в составе из 10 вагонов будет запущена из Москвы в Нижний Новгород 20 февраля. Обратно из столицы Приволжья сдвоенный поезд отправится в рейс 24 февраля. Напомним, что составность поездов увеличивается в зависимости от спроса пассажиров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали, когда поезда «Аврора» и «Сапсан» вернутся в регион.