Состав «Ласточки» между Нижним Новгородом и Москвой увеличат в феврале

«Ласточка» в составе из 10 вагонов будет запущена из Москвы в Нижний Новгород 20 февраля. Обратно из столицы Приволжья сдвоенный поезд отправится в рейс 24 февраля. Напомним, что составность поездов увеличивается в зависимости от спроса пассажиров.