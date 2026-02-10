Состав «Ласточки» между Нижним Новгородом и Москвой увеличат в феврале

Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород — Москва будет курсировать в сдвоенном составе в февральские праздники из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
«Ласточка» в составе из 10 вагонов будет запущена из Москвы в Нижний Новгород 20 февраля. Обратно из столицы Приволжья сдвоенный поезд отправится в рейс 24 февраля. Напомним, что составность поездов увеличивается в зависимости от спроса пассажиров.
