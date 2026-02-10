Сегодня, 10 февраля, ожидается повышенная солнечная активность. Это может привести к умеренным или даже сильным магнитным бурям.
Вероятный уровень геомагнитной активности может достигать значений G2 или G3 по международной шкале. Это означает, что буря будет ощутима для чувствительных людей.
Основной причиной такой активности стал выброс корональной массы на Солнце, направленный в сторону Земли. Ожидается, что пик бури придётся на вторую половину дня. В этот период возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем и ухудшение самочувствия. Метеозависимым людям рекомендуется следить за режимом сна, пить больше воды, ограничить стресс и не перенапрягаться, отказаться от алкоголя и кофеина, больше гулять на свежем воздухе.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.
Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).
Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.
Президент Федерации борьбы Иван Георгиу возмутился тем, что из пяти спортсменов, включенных в молдавскую делегацию, четверо имеют российское происхождение, что он считает неприемлемым в нынешнем геополитическом контексте (далее…).
Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.
На встрече оказалась даже учительница (далее…).