На Землю обрушилась сильная геомагнитная буря: Уровень достигнет красных отметок — метеозависимых Молдовы ждёт жуткая головная боль

Основной причиной такой активности стал выброс корональной массы на Солнце, направленный в сторону Земли. Ожидается, что пик бури придётся на вторую половину дня. В этот период возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем и ухудшение самочувствия. Метеозависимым людям рекомендуется следить за режимом сна, пить больше воды, ограничить стресс и не перенапрягаться, отказаться от алкоголя и кофеина, больше гулять на свежем воздухе.