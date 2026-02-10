Ричмонд
В Ростовской области выросло производство молока и масла

Ростовская область увеличила выпуск молочной продукции на 2%

Источник: Комсомольская правда

За 11 месяцев 2025 года на донских заводах переработали 269,5 тысячи тонн молока. И это почти на 2% больше, чем годом ранее. Еще заметнее выросло производство сливочного масла. Его стали делать на 15% больше, а питьевого молока — на целых 21%. Эти цифры обсудили на совещании в министерстве сельского хозяйства региона с главами молокоперерабатывающих предприятий. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

— Молокоперерабатывающая отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области относится к приоритетным направлениям и одной из наиболее важных как для развития региона, так и для здоровья граждан, — отметила министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

Как говорится в сообщении, в этом году на Дону продолжат финансово поддерживать производителей. Предприятия смогут получить субсидию, которая покроет часть их затрат на переработку сырого молока в готовые продукты.

