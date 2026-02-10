В Ростовской области выросло производство молока и масла

За 11 месяцев 2025 года на донских заводах переработали 269,5 тысячи тонн молока. И это почти на 2% больше, чем годом ранее. Еще заметнее выросло производство сливочного масла. Его стали делать на 15% больше, а питьевого молока — на целых 21%. Эти цифры обсудили на совещании в министерстве сельского хозяйства региона с главами молокоперерабатывающих предприятий. Об этом говорится на сайте регионального правительства.