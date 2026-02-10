Студия Артемия Лебедева займется стилем «Крестов» в Петербурге

Петербургские «Кресты» ждут масштабные изменения — скоро комплекс станет современным центром. Фирменный стиль нового пространства разработает студия дизайнера Артемия Лебедева.
Специалисты должны будут создать визуальный образ будущего центра, который станет место развития культурной и туристической жизни Северной столицы. При этом дизайнеры должны сохранить исторический облик, с бережностью относиться к наследию.
Модернизация «Крестов» будет реализована в течение пяти ближайших лет. На территории планируется открыть музей, гастрономическую улицу, гостиницу, а также площадки для проведения различных общественных мероприятий.
Заказчиком выступает девелопер «КВС-Арсенальная». Об этом пишет PITER TV со ссылкой на портал «Строительный Петербург».