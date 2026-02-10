Ростехнадзор обнаружил проблемы с безопасностью в челябинском гипермаркете

Ростехнадзор обнаружил нарушения в торговом комплексе «Лента» на улице Блюхера в Челябинске.
Как сообщили в уральском управлении ведомства, ООО «Лента» четыре месяца пользовалось газовой сетью без необходимой лицензии. Вдобавок опасный производственный объект (сеть газопотребления) неверно идентифицировали, за ним не ведут производственный контроль, не провели важную экспертизу промышленной безопасности с регуляторами давления, а еще на газопроводе облупилось лакокрасочное покрытие.
«Ленту» привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Ретейлеру грозит штраф от 200 до 300 тыс. рублей, кроме того, суд может закрыть гипермаркет на срок до трех месяцев, если нарушения не устранят.