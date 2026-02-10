Ростехнадзор обнаружил проблемы с безопасностью в челябинском гипермаркете

Как сообщили в уральском управлении ведомства, ООО «Лента» четыре месяца пользовалось газовой сетью без необходимой лицензии. Вдобавок опасный производственный объект (сеть газопотребления) неверно идентифицировали, за ним не ведут производственный контроль, не провели важную экспертизу промышленной безопасности с регуляторами давления, а еще на газопроводе облупилось лакокрасочное покрытие.