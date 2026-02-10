Более половины нижегородцев вакцинировались от гриппа

Особое внимание уделяется вакцинации групп риска: детей, организованных коллективов, а также сотрудников медицинских и социальных учреждений. В этих категориях охват традиционно остается на высоком уровне. Статистика показывает стабильную положительную динамику: если в 2011 году привито было лишь 19,1% населения, то к 2025 году этот показатель вырос более чем в два с половиной раза. По данным ведомства, системная работа по иммунизации позволяет поддерживать коллективный иммунитет в регионе. Всплеск активности зафиксирован в 2025 году после небольшого снижения показателей в 2022—2024 годах.