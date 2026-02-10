612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП по Волгоградской области, жители зарубежных государств нарушили правила въезда в страну или режим пребывания в России, в связи с чем по решению суда их отправили на родину. Среди выдворенных граждан — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Чада, Туниса, Камеруна, Кубы и других государств.