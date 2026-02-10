612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП по Волгоградской области, жители зарубежных государств нарушили правила въезда в страну или режим пребывания в России, в связи с чем по решению суда их отправили на родину. Среди выдворенных граждан — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Чада, Туниса, Камеруна, Кубы и других государств.
Перед тем, как покинуть Волгоградскую область, они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду. После оформления документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Волгоградской области препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу РФ.