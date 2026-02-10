Ричмонд
В Казахстане ускорили противопаводковые работы: что уже сделано

В регионах Казахстана продолжается плановая работа по подготовке к весеннему половодью, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Основной акцент сделан на предотвращении подтоплений населённых пунктов и снижении рисков для инфраструктуры. Инженерные и профилактические меры реализуются заранее — ещё до начала активного снеготаяния.

Восточно-Казахстанская область: очистка дорог и укрепление берегов.

В регионе проводится очистка автомобильных дорог от снега, вскрытие водоотводных каналов и арыков, а также прочистка водопропускных труб.

В Курчумском районе очищены трубы на дорогах Курчум-Калжыр, Курчум-Большенарым и Курчум-Алгабас. Аналогичные работы ведутся в Тарбагатайском районе.

В Усть-Каменогорске определено 11 паводкоопасных участков. Здесь выполняется укрепление берегов реки Ульба общей протяжённостью 950 метров в районах Согра и Ахмирово. Параллельно усиливается обваловка арычной системы.

Область Жетісу: комплекс противопаводковых мер и мониторинг рек.

В регионе реализуется комплекс работ: механизированная очистка и дноуглубление русел рек, ремонт защитных дамб и устройство водоотводных каналов.

В Каратальском районе на реке Каратал возле села Тастобе продолжается очистка и спрямление русла. Также ведётся ремонт насыпной дамбы, что позволит снизить риски подтопления населённых пунктов Тастобе и Каражиде.

Дополнительно ведётся постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки и уровня воды на паводкоопасных участках рек.

Западно-Казахстанская область: большинство инженерных работ уже выполнено.

В рамках Плана инженерных работ на год предусмотрено 35 мероприятий, из которых 28 уже завершены.

Выполнено:

строительство 12 км защитных дамб расширение 0,6 км каналов обустройство 1,3 км арычной сети расширение русел рек Жаксыбай, Калдыгайты, Деркул, Кайынды и Уленти.

На автомобильных дорогах установлено и заменено 162 водопропускные трубы.

Завершён ремонт водохранилища в селе Чирово района Бәйтерек. В Уральске продолжается укрепление берегов реки Жайық.

Для круглосуточного контроля уровня воды на реках Жайық, Чаган и Деркул установлены четыре автоматизированных гидропоста, которые передают данные в режиме 24/7.

Павлодарская область: защита населённых пунктов и модернизация гидросистем.

В регионе предусмотрено 22 противопаводковых мероприятия.

Уже выполнено:

строительство и укрепление 153 км защитных дамб установка и ремонт 36 водопропускных сооружений.

Завершена реконструкция гидромелиоративных систем Баянаульского района. Эти меры позволят снизить риски подтопления 17 населённых пунктов.

В селе Рождественка построена защитная насыпь длиной 3,5 км, что значительно усилило инженерную защиту территории.

Для оценки паводковых рисков специалисты ДЧС совместно с Казгидрометом проводят комиссионные выезды в районы области.

Почему противопаводковые работы начинают заранее.

Весенний паводок в Казахстане часто связан с резким потеплением, интенсивным таянием снега и ледоходом. Предварительная очистка русел рек, укрепление берегов и модернизация гидросооружений позволяют снизить нагрузку на водные системы.

Опыт последних лет показывает, что системная подготовка помогает существенно уменьшить ущерб для домов, дорог и социальной инфраструктуры.