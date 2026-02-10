Средняя стоимость свидания в Петербурге составила почти 6 тысяч рублей

Скоро Петербург окунется в атмосферу любви и нежности, отметив День Святого Валентина. И если женщины получат цветы и бархатные коробки шоколадных конфет, то мужчины — не только подарки, но и счета в ресторане. Средняя стоимость свидания на берегах Невы составила 5,9 тысячи рублей. А в месяц каждый горожанин может себе позволить не более 20 таких романтических встреч. Об этом сообщили в пресс-службе «2ГИС». При подсчете аналитики учли ужин на двоих и букет из семи красных роз.
— Средняя стоимость свидания в подходящем по атмосфере месте в городах-миллионниках России достигла 5,3 тысячи рублей. Самые высокие траты, помимо Петербурга, оказались в Москве (6,9 тысячи рублей) и Красноярске (5,8 тысячи рублей). Дешевле всего свидание обходилось в Воронеже (4,5 тысячи рублей), Уфе (4,6 тысячи рублей) и Челябинске (4,8 тысячи рублей), — рассказали в сервисе.
К слову, жители Москвы на свою зарплату могут себе позволить около 24 свиданий в месяц. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург — 18, где стоимость романтического ужина и букета роз составил 4,9 тысячи рублей.