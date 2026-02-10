Средняя стоимость свидания в Петербурге составила почти 6 тысяч рублей

Скоро Петербург окунется в атмосферу любви и нежности, отметив День Святого Валентина. И если женщины получат цветы и бархатные коробки шоколадных конфет, то мужчины — не только подарки, но и счета в ресторане. Средняя стоимость свидания на берегах Невы составила 5,9 тысячи рублей. А в месяц каждый горожанин может себе позволить не более 20 таких романтических встреч. Об этом сообщили в пресс-службе «2ГИС». При подсчете аналитики учли ужин на двоих и букет из семи красных роз.