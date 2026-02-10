Трехэтажное здание сносят в предгорье Алматы

«В ходе внеплановой проверки установлено, что объект не соответствует проектной документации и архитектурно-планировочному заданию. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. После этого управление подало иск в Бостандыкский районный суд Алматы об отмене самостоятельного акта ввода в эксплуатацию и сносе объекта. 20 августа 2025 года суд удовлетворил исковые требования», — говорится в сообщении.