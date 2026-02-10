В Москве попытались оштрафовать робота-доставщика. Что он сделал

При этом компания «Рободоставка» не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог. В итоге суд отменил решение о штрафе, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.