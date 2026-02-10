В Москве попытались оштрафовать робота-доставщика. Что он сделал

В Москве суд встал на сторону робота-доставщика, которого сотрудники ГАИ попытались оштрафовать на 300 тыс. руб. за создание помех в дорожном движении, сообщает Autonews.
Инспектор ГИБДД попытался оштрафовать компанию ООО «Рободоставка» (принадлежит ООО «Технояк» — «дочке» МКПАО «Яндекс») по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, а равно умышленное создание помех в дорожном движении). Поводом для судебных разбирательств стал инцидент, который произошел 7 марта 2025 года в Москве: робот-доставщик, двигаясь по тротуару, якобы создавал «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части».
«Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО “Рободоставка” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.», — сказано в материалах.
При этом компания «Рободоставка» не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог. В итоге суд отменил решение о штрафе, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.
«В рассматриваемом случае отсутствует какой-либо из признаков “помехи” в объективном смысле: возможность прохода пешеходов по тротуару сохранялась, движение не блокировалось. Факт того, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями ООО “Рободоставка”, — сказано в решении суда. В связи с этим компания признана невиновной в административном правонарушении.
В пресс-службе «Яндекса» поделились, что подобные ситуации помогают компании развиваться. «Мы работаем над тем, чтобы роботы-доставщики безопасно и корректно интегрировались в городскую среду и городскую инфраструктуру в рамках экспериментального правового режима, а также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами. Подобные кейсы помогают формировать и развивать понятные правила использования автономных устройств в городе по мере накопления практического опыта», — пояснили в компании.
Роботы-доставщики «Яндекса» впервые появились в Москве в 2019 году. К концу 2027-го компания планирует выпустить порядка 20 тыс. роботов, которые будут работать в столице, Санкт-Петербурге и других российских городах.
Робот в Китае прошел более 106 км
Ранее китайский гуманоидный робот компании Agibot A2 смог без остановок пройти 106 286 м между городами в восточной части страны. Он выдвинулся из Сучжоу 10 ноября и достиг набережной Вайтань в Шанхае утром 13 ноября. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
По словам представителей компании-разработчика, аппаратное оснащение позволило роботу успешно перемещаться в сложных условиях, преодолевая светофоры, узкие проходы и переполненные тротуары, сохраняя стабильное восприятие обстановки и днем, и ночью. Робот шел по асфальтированным дорогам, мощеным тротуарам, мостам, соблюдая правила дорожного движения.
По прибытии в Шанхай механический герой-рекордсмен в беседе с журналистами описал свое путешествие как «незабываемый опыт в его машинной жизни», с юмором предположив, что «ему, возможно, понадобятся новые туфли». Успешный опыт позволит рассмотреть возможность внедрения подобных роботов в массовое производство.