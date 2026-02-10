«Жизнь — это, верно, сорт вина»: вино и еда в стихах Бориса Пастернака

Вино в стихах
Борис Пастернак был удивительно сдержан в употреблении вина и другого алкоголя. Выпивал достаточно редко и по большим поводам. При этом вино в его стихах упоминается.
Одним из самых «винных» можно назвать стихотворение «Имелось», написанное в 1917 году. Именно в нем поэт писал о сеновале, который «пахнул винной пробкой», и упоминал рислинг.
В траве, на кислице, меж бус.
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус.
Напоминая рислинг.
Вполне возможно, «рислинг» назван не случайно. В 1912 году Пастернак обучался философии в Марбурге на территории Германии, где, как и в Рейнгау или Мозеле производят знаменитые немецкие вина из этого белого сорта. Невозможно утверждать, что именно вино побудило автора написать свои строки, но можно предположить, что Пастернак его как минимум пробовал. В этом же стихотворении читаем:
Есть марки счастья. Есть слова.
Vin gai, vin triste*, — но верь мне,
Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.
(*в переводе с французского «веселое вино, грустное вино» — описание разного воздействия вина на человека).
В стихотворении «Жить на земле не тяжело», написанном в 1950-х годах, Пастернак сравнивал само течение дней с вином.
Жизнь — это, верно, сорт вина,
Которого тут океаны.
Бессмертьем даль веков пьяна,
И мы ее бессмертьем пьяны.
Кстати, одной из возлюбленных Пастернака была девушка с «винной» фамилией — Елена Виноград. Ей поэт писал стихи, вошедшие в книгу «Сестра моя — жизнь».
Как непьющий Чуковский выпил у Пастернака
С вином связана еще одна забавная история из жизни не только Пастернака, но и другого писателя, Корнея Чуковского. Оба автора жили в дачном поселке Переделкино, когда стало известно, что Пастернак удостоился Нобелевской премии.
«Он был счастлив, опьянен своей победой и рассказывал, что ночью у него был Всеволод Иванов, тоже поздравляя его. Я обнял Б. Л. и расцеловал его от души. Оказалось, что сегодня день рождения его жены. Я поднял бокал за ее здоровье. Тут только я заметил, что рядом с русским фотографом есть еще два иностранных. Русский фотограф Александр Васильевич Морозов был от Министерства иностранных дел. Он сделал множество снимков», — рассказывал Чуковский.
Соль истории в том, что автор «Мухи-цокотухи» и «Мойдодыра» практически никогда не употреблял алкоголя, даже в праздники. А фото на даче Пастернака стало едва ли не единственным, где Чуковский запечатлен с бокалом в руке.
Равнодушный к еде дачник
Еде в своей жизни Пастернак придавал небольшое значение. Если ему приходилось участвовать в шумных застольях, то он подчинялся обстоятельствам, но дома всегда садился за скромно накрытый стол. Например, в качестве праздничного ужина своей жене, которую долго не видел, мог подать вареную картошку с селедкой.
Однако еду для описания вовсе не гастрономических процессов в своих стихах Пастернак использовал. Например, в стихотворении «Петухи» он сравнил ночной дождь с варкой щей:
Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.
Были в его стихах и другие сравнения. Луну он описывал как «блин в сметане», солнечный луч сравнивал с «лимонным морсом», а треск ветвей — описывал как «сушки с запахом рогожи». Встречалось среди строк пастернака и сравнение с таким, на первый взгляд далеким от поэзии, блюдом, как пельмени:
Но слякоть месит из лучей.
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнет ручей,
Как лепят пальцами пельмени.
Несмотря на свое достаточно спокойное отношение к еде, Пастернак, между тем, обожал заниматься огородом. В Переделкине он выращивал разные овощи и был очень тронут, когда писатель Александр Фадеев поручил своему садовнику высадить несколько яблонь на участке у поэта.
По воспоминаниям близких, особенно удачными на участке у Пастернака вырастали кабачки. Однако сам поэт не очень любил этот овощ, поэтому дарил его друзьям и соседям. Кто знает, возможно именно с Пастернака началась традиция дарить кабачки, которая буквально превратила этот овощ в ежегодный мем.