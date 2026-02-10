В ChatGPT появится реклама. Кто ее будет видеть

Компания OpenAI объявила о начале тестирования показа рекламы в нейросети ChatGPT на территории США. В организации заверили, что реклама никак не повлияет на ответы ИИ, а рекламодатели не получат доступа к чатам пользователей.
«Тестирование охватит совершеннолетних пользователей с подписками Free и Go. Для пользователей с подписками Pro, Business и Enterprise реклама показываться не будет. Мы стремимся к тому, чтобы реклама помогала расширять доступ к более продвинутым функциям ChatGPT, не подрывая доверие пользователей, которые полагаются на него в важных и личных вопросах» — говорится в сообщении компании.
Все маркетинговые объявления будут иметь четкую спонсорскую пометку и визуально отделены от ответов ChatGPT. Маркетинговые объявления не повлияют на содержания ответов нейросети. Реклама будет подбираться на основе запроса пользователя к чат-боту. Например, при поиске рецептов появится объявление о доставке продуктов или наборов для приготовления еды.
«Обеспечение скорости и надежности для подписок Free и Go предполагает значительные инвестиции в инфраструктуру и ее постоянную поддержку. За счет рекламы мы можем поддерживать эту работу, расширять доступ к ИИ через более качественные бесплатные и недорогие форматы и продолжать улучшать интеллект и возможности, которые предлагаем пользователям», — сообщили в компании.
В OpenAI заверили, что у рекламодателей не будет доступа к чатам, истории разговоров, сохраненным данным и личной информации. Пользователи, которым меньше 18 лет не увидят маркетинговые объявления. Кроме того, реклама не будет появляться рядом с темами, требующими особо регулирования, такими как физическое и психическое здоровье или политика.
Программа рекламы будет расширяться по мере развития защитных механизмов и накопления опыта в ходе тестирования.
OpenAI создаст соцсеть без ботов
Компания OpenAI хочет создать социальную сеть без ботов. Достичь этого планируется с помощью биометрической верификации при регистрации. Компания допускает использование технологий вроде Apple Face ID для сканирования лица. Другим способом может стать сканирование радужной оболочки глаза с помощью устройства Worldcoin Orb.
В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки. Над ним работает небольшая команда, в которой меньше десяти человек. Отсутствие ботов компания хочет сделать своим преимуществом в конкуренции с гигантами рынка.