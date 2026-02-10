В ChatGPT появится реклама. Кто ее будет видеть

«Тестирование охватит совершеннолетних пользователей с подписками Free и Go. Для пользователей с подписками Pro, Business и Enterprise реклама показываться не будет. Мы стремимся к тому, чтобы реклама помогала расширять доступ к более продвинутым функциям ChatGPT, не подрывая доверие пользователей, которые полагаются на него в важных и личных вопросах» — говорится в сообщении компании.