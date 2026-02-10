«Эвакуированы 73 человека». В Минске пожар произошел в крупном деловом центре

В Минске произошло возгорание в деловом центре. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание случилось в бизнес-центре на улице Тимирязева. В МЧС информация поступила при срабатывании системы автоматической передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния».
Пожар случился на третьем этаже семиэтажного бизнес-центра. В одном из помещений загорелся подвесной потолок и имущество на площади около четырех квадратных метров.
Администрация здания и сотрудники МЧС эвакуировали 73 человек. Никто не пострадал. На месте происшествия работали шесть единиц пожарной техники.
— Обстоятельства случившегося устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе.
