Поезд Москва — Новокузнецк задержится в Омске на 7 часов

Причина — поломка грузового состава на Горьковской магистрали 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд № 118 сообщением «Москва — Новокузнецк» прибудет на омский вокзал с задержкой около семи часов. Вместо запланированных 12:12 по расписанию прибытие ожидается вечером 10 февраля.

Инцидент произошел ранним утром 9 февраля на перегоне Шумерля — Вурнары Горьковской железной дороги, где возникла техническая неисправность грузового состава. Сбой привел к нарушению графика движения и повлиял на несколько пассажирских поездов дальнего следования, в том числе на маршрут через Омск.

РЖД рекомендует пассажирам, ожидающим прибытия или планирующим посадку в Омске, уточнять актуальное расписание через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на информационных табло вокзала или по телефону справочной службы 8−800−775−00−00. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления регулярного движения.

