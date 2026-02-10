Поезд Москва — Новокузнецк задержится в Омске на 7 часов

Инцидент произошел ранним утром 9 февраля на перегоне Шумерля — Вурнары Горьковской железной дороги, где возникла техническая неисправность грузового состава. Сбой привел к нарушению графика движения и повлиял на несколько пассажирских поездов дальнего следования, в том числе на маршрут через Омск.