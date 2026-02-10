В Ростовской области в 2025 году произвели более 1,6 млрд кВт·ч зеленой энергии

Основным драйвером зеленой генерации стала ветроэнергетика, обеспечившая 72,3% всего объема, что составляет около 1,2 млрд кВт·ч. Оставшуюся часть, а именно 27,7% или 456 млн кВт·ч, выработали гидроэлектростанции. Сейчас в регионе действует пять ветропарков и одна ГЭС.