В Уфе снизились цены на квартиры в строящихся домах

В Уфе в январе немного подешевели квартиры в новостройках. По данным аналитической платформы «Мир квартир», средняя цена квадратного метра в строящихся домах в прошлом месяце составила 172 тысячи рублей, что на 4,7% ниже, чем в декабре. Средняя стоимость стандартной квартиры в новостройке сейчас равна 7,62 миллиона рублей, что на 2,3% меньше.