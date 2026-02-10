В Уфе снизились цены на квартиры в строящихся домах

В Уфе в январе немного подешевели квартиры в новостройках. По данным аналитической платформы «Мир квартир», средняя цена квадратного метра в строящихся домах в прошлом месяце составила 172 тысячи рублей, что на 4,7% ниже, чем в декабре. Средняя стоимость стандартной квартиры в новостройке сейчас равна 7,62 миллиона рублей, что на 2,3% меньше.
Эксперты объясняют это сезонным спадом после традиционного декабрьского всплеска спроса. Даже активность тех, кто торопился оформить вторую семейную ипотеку до ужесточения условий в феврале, не смогла изменить типичную для января картину затишья на рынке.
При этом на вторичном рынке жилья наблюдается противоположная тенденция. В Уфе средняя цена квартиры в уже построенных домах приблизилась к отметке в 7 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра выросла до 131 тысячи рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.