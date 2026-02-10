В Ростове ананасы оказались дешевле огурцов

В одном из ростовских магазинов покупатели обнаружили ценник, который многих удивил. Килограмм огурцов стоил 334 рубля, в то время как экзотические ананасы продавались дешевле — 299 рублей за кило. Разница в пользу тропического фрукта составила 35 рублей. Фотографию с необычным соотношением цен выложили в социальные сети.
В комментариях дончане обратили внимание, что рядом на прилавке лежали огурцы, продаваемые поштучно по 124 рубля за штуку. При пересчете на вес они оказывались еще дороже. Также многие удивились, что кабачки оказались на сто рублей дороже баклажанов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!