Каждый пятый в Омской области сотрудник работает неполный день

За год число занятых в режиме сокращенного графика выросло на 6%

Источник: Комсомольская правда

На крупных и средних предприятиях Омской области в третьем квартале 2025 года 65 913 работников были переведены на неполную занятость — сокращенный рабочий день, простой или отпуск без содержания. Этот показатель на 6% превышает данные за аналогичный период 2024 года и составляет 16,6% от общего числа сотрудников региональных организаций. Данные приводит аналитический центр FinExpertiza.

Рост числа трудящихся в режиме неполной занятости соответствует общероссийскому тренду: по стране такой формат труда стал применяться на 12% чаще. Особенно заметен восьмикратный рост случаев перевода на сокращенный график по инициативе работодателей — подобный всплеск наблюдался в последний раз в 2022 году. Эксперты связывают это с политикой компаний по сохранению кадрового состава в условиях экономической нестабильности вместо прямых увольнений.

По данным аналитического центра, предприятия перераспределяют нагрузку и издержки, рассчитывая на улучшение конъюнктуры в будущем. Такой подход позволяет сохранить квалифицированные кадры и избежать затрат на повторный найм и обучение персонала.

