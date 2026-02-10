Каждый пятый в Омской области сотрудник работает неполный день

Рост числа трудящихся в режиме неполной занятости соответствует общероссийскому тренду: по стране такой формат труда стал применяться на 12% чаще. Особенно заметен восьмикратный рост случаев перевода на сокращенный график по инициативе работодателей — подобный всплеск наблюдался в последний раз в 2022 году. Эксперты связывают это с политикой компаний по сохранению кадрового состава в условиях экономической нестабильности вместо прямых увольнений.