Когда вредное полезно. Какие нитраты защитят от деменции

«Польза и вред одних и тех же нитратов зависит от способа, которым они попадают в организм, — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Растительные нитраты, например накопившиеся в листьях салата из-за того, что он рос на удобрениях, не опасны. Они “заехали” в желудок вместе с витаминами и антиоксидантами (в частности, с витамином С), предотвращающими образование из нитратов нитрозаминов — канцерогенных соединений. Более того, из растительных нитратов в организме получается полезный оксид азота (NO). Эта молекула расслабляет сосуды, способствует снижению давления».