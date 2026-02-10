Кремль поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кремль присоединяется к поздравлению президента России Владимира Путина сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Утром Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника.
«Путин начал рабочий день с направления поздравления российских дипломатов с их профессиональным днём. Мы, естественно, все присоединяемся к этим поздравлениям президента и поздравляем всех наших дипломатических работников», — сказал Песков журналистам.