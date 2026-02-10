В Ростове через суд ребенка с редким заболеванием обеспечили лечебным питанием

Дети с орфанными (редкими) заболеваниями имеют право на бесплатное специализированное питание по закону. Его отсутствие создает прямую угрозу здоровью. Прокуратура вмешалась после обращения отца девочки. Эксперты подтвердили нарушения, и суд обязал министерство здравоохранения выполнить свои обязательства.