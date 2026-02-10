В Ростове через суд ребенка с редким заболеванием обеспечили лечебным питанием

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону добилась через суд обеспечения 7-летней девочки с орфанным заболеванием специализированным лечебным питанием. Ранее ребенок не получал необходимые продукты. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.
— В защиту прав несовершеннолетней прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения региона устранить нарушения и обеспечить ребенка специализированным лечебным питанием, — уточнили в ведомстве.
Дети с орфанными (редкими) заболеваниями имеют право на бесплатное специализированное питание по закону. Его отсутствие создает прямую угрозу здоровью. Прокуратура вмешалась после обращения отца девочки. Эксперты подтвердили нарушения, и суд обязал министерство здравоохранения выполнить свои обязательства.
Напомним, что в Ростовской области после вмешательства прокуратуры педагоги получили выплаты на сумму более 2,5 млн рублей.
