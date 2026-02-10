РИА: раненный при покушении генерал Алексеев остается в реанимации

Спустя несколько дней ФСБ сообщила о задержании исполнителя, которым оказался гражданин Украины Любомир Корба. Он успел вылететь в ОАЭ, но был задержан в Дубае и экстрадирован в Москву. Один из его пособников, Виктор Васин, также был задержан и признал свою вину.