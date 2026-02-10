РИА: раненный при покушении генерал Алексеев остается в реанимации

Получивший ранения при покушении первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев продолжает находиться в реанимационном отделении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Его состояние стабильное, но пока он остается в реанимации», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что угрозы для жизни Алексеева нет и он пришел в сознание.
Нападение на Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в одном из жилых домов Москвы. Генерала с огнестрельными ранениями экстренно госпитализировали.
Спустя несколько дней ФСБ сообщила о задержании исполнителя, которым оказался гражданин Украины Любомир Корба. Он успел вылететь в ОАЭ, но был задержан в Дубае и экстрадирован в Москву. Один из его пособников, Виктор Васин, также был задержан и признал свою вину.