РИА: раненный при покушении генерал Алексеев остается в реанимации

Раненный при покушении в Москве генерал Владимир Алексеев находится в реанимации в стабильном состоянии. Он пришел в сознание. ФСБ задержала исполнителя и пособников, они признали вину.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Получивший ранения при покушении первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев продолжает находиться в реанимационном отделении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Его состояние стабильное, но пока он остается в реанимации», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что угрозы для жизни Алексеева нет и он пришел в сознание.

Нападение на Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в одном из жилых домов Москвы. Генерала с огнестрельными ранениями экстренно госпитализировали.

Спустя несколько дней ФСБ сообщила о задержании исполнителя, которым оказался гражданин Украины Любомир Корба. Он успел вылететь в ОАЭ, но был задержан в Дубае и экстрадирован в Москву. Один из его пособников, Виктор Васин, также был задержан и признал свою вину.