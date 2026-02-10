Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Успешный государственный служащий должен идти в ногу со временем и обладать желанием и умением учиться, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Конечно, надо идти в ногу со временем, но мне кажется, важнейшая вещь, которой должна научить система образования, — это умение и желание учиться. Мир так быстро меняется, что мы не предскажем, что нужно знать для успешной госслужбы через 10 лет, и даже не можем предположить, что потребуется самым главным знанием через 30 лет» — сказал Кириенко на пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» международного конгресса государственного управления.
По его мнению, возраст человека определяется не годом рождения в паспорте, а именно любопытством, умением и желанием учиться.
«пока человеку все интересно в жизни — он молодой, как только он считает, что он все знает и ему нечему учиться — он стал старым», — полагает Кириенко.
«Умение учиться — это первое, а второе — это все-таки… (как ответил президент России Владимир Путин — ред.) быть способным чувствовать боль другого человека, как свою собственную», — добавил первый замруководителя администрации президента РФ.