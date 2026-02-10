Кириенко рассказал, какими качествами должен обладать успешный госслужащий

«Конечно, надо идти в ногу со временем, но мне кажется, важнейшая вещь, которой должна научить система образования, — это умение и желание учиться. Мир так быстро меняется, что мы не предскажем, что нужно знать для успешной госслужбы через 10 лет, и даже не можем предположить, что потребуется самым главным знанием через 30 лет» — сказал Кириенко на пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» международного конгресса государственного управления.