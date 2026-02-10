Ричмонд
В Иркутске открылось новое здание детской поликлиники больницы № 10

Для родителей с колясками и маломобильных пациентов установлены пандусы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на бульваре Рябинова открылось здание детской поликлиники клинической больницы № 10. Медучреждение готово принимать в смену 500 пациентов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, на строительство поликлиники потребовалось более 1,4 миллиарда рублей.

— Это одно из крупнейших учреждений области, где оказывают медицинскую помощь детям. Новое здание сделает ее более доступной и качественной для маленьких пациентов, а условия работы и пребывания — комфортными, — подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

В поликлинике работают два лицензированных отделения: профилактическое, где десять педиатрических участков, и отделение узких специалистов. В здании имеются зоны ожидания, эффективная система навигации и комната «Мать и дитя». Для родителей с колясками и маломобильных пациентов установлены пандусы, кнопки вызова персонала и работает лифт.