В Иркутске открылось новое здание детской поликлиники больницы № 10

В поликлинике работают два лицензированных отделения: профилактическое, где десять педиатрических участков, и отделение узких специалистов. В здании имеются зоны ожидания, эффективная система навигации и комната «Мать и дитя». Для родителей с колясками и маломобильных пациентов установлены пандусы, кнопки вызова персонала и работает лифт.