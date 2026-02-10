Сильный ветер, гололед и туман обрушатся на Башкирию

Завтра, 11 февраля, в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в республике прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду и гололед на дорогах.
По области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, скоростью 5−10 метров в секунду. Ночью температура опустится до −22…-27 градусов, днем воздух прогреется до −12…-17 градусов.
На некоторых трассах ночью и в утренние часы возможен туман, который снизит видимость до 500−1000 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.