В РАН исключили возможность новых вспышек и бурь из-за области 4341

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа солнечных пятен 4341, процессы в которой привели к крупнейшему в XXI веке радиационному шторму, полностью разрушилась, поэтому риск крупных вспышек и магнитных бурь, связанных с ее повторным прохождением напротив Земли, исключен. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце полностью разрушилась группа пятен 4341, процессы в которой в середине января вызвали крупнейший в текущем веке радиационный шторм в окрестностях Земли, а также магнитную бурю уровня G4.66, наблюдавшуюся 19−21 января. Теоретическая возможность новых крупных событий (вспышек и магнитных бурь), связанных с повторным прохождением данной активной области напротив Земли, теперь исключена», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что с группой пятен 4366, вероятно, произойдет то же самое. «Эта область, которая произвела с 1 по 3 февраля шесть вспышек высшего уровня X, скорее всего, будет видна еще лишь 1−2 суток, после чего уйдет на обратную сторону Солнца, где исчезнет навсегда. Вероятность снова увидеть ее через две недели на противоположном краю Солнца оценивается как близкая к нулю», — уточняется в сообщении.