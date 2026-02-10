В РАН исключили возможность новых вспышек и бурь из-за области 4341

Специалисты отметили, что с группой пятен 4366, вероятно, произойдет то же самое. «Эта область, которая произвела с 1 по 3 февраля шесть вспышек высшего уровня X, скорее всего, будет видна еще лишь 1−2 суток, после чего уйдет на обратную сторону Солнца, где исчезнет навсегда. Вероятность снова увидеть ее через две недели на противоположном краю Солнца оценивается как близкая к нулю», — уточняется в сообщении.