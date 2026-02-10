Девушка-мечты обманула минчанина с интимным коллажем на 8500 рублей

Житель Минска обратился в милицию из-за интимного-коллажа девушки-мечты. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 39-летний минчанин, который попался на удочку вымогателей. Мужчина в интернете стал общаться с девушкой-мечты, пересылая ей видеосообщения. Новая знакомая попросила прислать ей видео в хорошем качестве, чтобы хорошенько рассмотреть собеседника. Минчанин это сделал, но потом заподозрил что-то странное и прекратил переписку.
Спустя время уже другая девушка прислала белорусу коллаж из его реальных фото и чужих интимных снимков из сети и пригрозила, что разошлет его фото друзьям.
Минчанин через криптокошелек переслал 500 долларов, чтобы этого не произошло. Но угрозы не прекращались, и мужчина еще несколько раз перечислял деньги, прежде чем обратился к правоохранителям. Ущерб превысил 8500 белорусских рублей.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Минске пожар произошел в крупном деловом центре: «Эвакуированы 73 человека».
Еще сообщили, что пассажирский поезд Москва-Минск попал в ДТП: «Газель» выехала на пути перед составом".