В Калининградской области разработали технологию нанесения потали на янтарь. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Янтарного комбината.
Поталь представляет собой сплав меди с цинком или алюминием, раскатанный в тончайший лист. Материал позволяет добиться визуального сходства с сусальным золотом и серебром. В новой коллекции украшений поталь используют вместе со светлым янтарём и камнем тёмных оттенков. Сплавом декорированы кольца и подвесы в виде сердец.
На комбинате отмечают, что новая технология нанесения позволила добиться особенно тонкого и равномерного покрытия. Хлопья потали художник наносит на камень при помощи кисти и специального клеящего состава. Затем декор лакируется и отправляется под ультрафиолет на просушку. Толщина покрытия составляет всего 20 микрон.
Во всех экспериментах Янтарного комбината соблюдается главный принцип калининградской школы обработки камня — максимально бережное отношение к самоцвету. Новая технология позволяет наносить поталь прямо на янтарь, не повреждая камень. Сплав не содержит в составе драгоценных металлов, при этом визуально покрытие неотличимо от настоящей позолоты и серебрения, а себестоимость изделий снижается вдвое. Кроме того, метод открывает новые возможности для дизайнеров изделий с балтийским самоцветом, — отметила замдиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.
Помимо украшений художники комбината экспериментируют с поталью и при создании сувениров. Например, декоративный сплав использовали в скульптуре «Тигрица с тигрёнком» из тёмного прессованного янтаря. По принципу цветовой инверсии полоски у животных в этой композиции, наоборот, светло-золотистые. Этот эффект мастера передали с помощью золотой потали.