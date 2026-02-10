В Калининградской области разработали технологию нанесения потали на янтарь

Во всех экспериментах Янтарного комбината соблюдается главный принцип калининградской школы обработки камня — максимально бережное отношение к самоцвету. Новая технология позволяет наносить поталь прямо на янтарь, не повреждая камень. Сплав не содержит в составе драгоценных металлов, при этом визуально покрытие неотличимо от настоящей позолоты и серебрения, а себестоимость изделий снижается вдвое. Кроме того, метод открывает новые возможности для дизайнеров изделий с балтийским самоцветом, — отметила замдиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.