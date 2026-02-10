Ричмонд
Кириенко рассказал, для чего нужно идти на госслужбу

Кириенко: нужно идти на госслужбу, чтобы с гордостью участвовать в развитии РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Человек приходит на государственную службу, чтобы с счастьем и гордостью участвовать в развитии своей страны, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во вторник в Москве проходит пленарная сессия «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» в рамках Международного конгресса государственного управления.

«Человек приходит на госслужбу, на мой взгляд, как раз для того, чтобы сделать что-то меняющее мир вокруг себя, для того, чтобы иметь счастье участвовать в развитии своей страны, своего города, своего поселка, для того, чтобы видеть счастливые глаза людей, если тебе удалось что-то сделать и для того, чтобы гордиться», — сказал Кириенко.

Первый международный конгресс государственного управления проходит в Москве на территории президентской академии (РАНХиГС) с 10 по 13 февраля. В мероприятии принимают участие более 1,2 тысячи человек. Целью конгресса стало формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и практических задач для повышения качества госуправления.

