Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России пока не стоит. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.