Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять нижегородских ЦРБ объединят в три межрайонных медцентра

В Нижегородской области появлятся Макарьевский, Покровский и Южный межрайонные медицинские центры (ММЦ). Об этом сообщили в областном правительстве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Макарьевский ММЦ, который объединит Лысковскую, Воротынскую и Спасскую ЦРБ; Покровский — Шахунскую и Тоншаевскую ЦРБ; Южный — Починковскую, Большеболдинскую, Гагинскую и Лукояновскую ЦРБ.

В областном миннздраве уточнили, что ни одна из ЦРБ не будет закрыта, а медицинский персонал сохранит свои рабочие места. По мнению областных властей, объединение близко расположенных друг к другу больниц в одно юрлицо даст возможность трудоустраивать больше врачей узких специальностей на полные ставки. Работа медиков будет построена так, чтобы они могли вести приемы во всех районах, относящихся к конкретному ММЦ.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в Нижегородской области планируется 50 ЦРБ объединить в 18 межрайонных медцетров. Во время прямой линии с жителями губернатор Глеб Никитин пообещал что «ничего не будет закрыто» и призвал жителей не вестись «на паникерские настроения и вбросы».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше