Девять нижегородских ЦРБ объединят в три межрайонных медцентра

В областном миннздраве уточнили, что ни одна из ЦРБ не будет закрыта, а медицинский персонал сохранит свои рабочие места. По мнению областных властей, объединение близко расположенных друг к другу больниц в одно юрлицо даст возможность трудоустраивать больше врачей узких специальностей на полные ставки. Работа медиков будет построена так, чтобы они могли вести приемы во всех районах, относящихся к конкретному ММЦ.