Каждая десятая смерть от инфекционных заболеваний оказалась связана с ожирением

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что лишний вес примерно на 70% повышает риск смерти или госпитализации с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, а также при этом он оказался связан примерно с 10% смертей от инфекций на глобальном уровне. Об этом сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Сейчас нам хорошо известно, что ожирение способствует развитию диабета, болезней сердца и других хронических болезней. Результаты нашего исследования также указывают на то, что ожирение ослабляет защиту организма от инфекций, что приводит к учащению развития тяжелых форм болезней. Это не приводит к учащению заражений, но значительным образом осложняет процесс восстановления организма», — пояснил профессор UCL Мика Кивимяки, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны в ходе длительных наблюдений за здоровьем 470 тыс. жителей Великобритании и 67 тыс. жителей Финляндии. В эти сведения входила информация об индексе массы тела добровольцев и истории их болезней, чем ученые воспользовались для анализа того, как лишний вес и ожирение влияют на частоту развития и последствия инфекций.
Проведенные учеными расчеты показали, что пациенты с высоким индексом массы тела (30 кг/м2) на 63% чаще страдали от тяжелых форм инфекций, а также на 70% чаще умирали или оказывались в неотложном отделении клиник, чем люди с нормальны весом (ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2). Это касалось как респираторных болезней, таких как пневмония и ковид, так и других заболеваний, таких как гастроэнтерит или инфекции выводящих путей, но при этом ожирение не оказывало существенное влияние на развитие ВИЧ или туберкулеза.
Опираясь на эти данные, ученые оценили то, как много смертей от инфекционных заболеваний связано с ожирением. Проведенные ими расчеты указали на то, что примерно каждая десятая смерть от инфекционных болезней на глобальном уровне связана с ожирением, причем в некоторых развитых странах, таких как США, этот показатель превышает 25%, а в некоторых развивающихся государствах с низкой распространенностью лишнего веса — в частности, во Вьетнаме, — он близок к нулю (1,2%).
«Масштабы мировой эпидемии ожирения нарастают, в связи с чем можно ожидать аналогичного роста числа смертей и госпитализаций, связанных с инфекциями. Это указывает на необходимость скорейшей разработки мер, помогающих людям похудеть, в том числе путем улучшения их диеты и повышения физической активности. Также это говорит об особенной важности своевременной вакцинации пациентов с лишним весом», — подытожила профессор Хельсинского университета (Финляндия) Солья Найберг, чьи слова приводит пресс-служба UCL.