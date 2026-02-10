Каждая десятая смерть от инфекционных заболеваний оказалась связана с ожирением

Проведенные учеными расчеты показали, что пациенты с высоким индексом массы тела (30 кг/м2) на 63% чаще страдали от тяжелых форм инфекций, а также на 70% чаще умирали или оказывались в неотложном отделении клиник, чем люди с нормальны весом (ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2). Это касалось как респираторных болезней, таких как пневмония и ковид, так и других заболеваний, таких как гастроэнтерит или инфекции выводящих путей, но при этом ожирение не оказывало существенное влияние на развитие ВИЧ или туберкулеза.