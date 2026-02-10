В Ростовской области у мужчины в кроссовке нашли наркотики

Сотрудники ведомства, действуя по имеющейся информации, остановили легковушку «Део Нексиа». При досмотре полицейские нашли спрятанное в кроссовке задержанного наркотическое средство. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что 35-летний дончанин получил запрещенное вещество от знакомого и был задержан на обратном пути. Согласно экспертизе, изъятый препарат является синтетическим наркотиком, его общий вес составил 1,94 грамма.