В Ростовской области у мужчины в кроссовке нашли наркотики

В Ростовской области задержали мужчину, купившего наркотики у знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, купившего наркотики для личного употребления у своего знакомого. Инцидент произошел в Орловском районе, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства, действуя по имеющейся информации, остановили легковушку «Део Нексиа». При досмотре полицейские нашли спрятанное в кроссовке задержанного наркотическое средство. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что 35-летний дончанин получил запрещенное вещество от знакомого и был задержан на обратном пути. Согласно экспертизе, изъятый препарат является синтетическим наркотиком, его общий вес составил 1,94 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное приобретение наркотических средств. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

