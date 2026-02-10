Туристы из Пхукета почти сутки не могли вылететь в Иркутск

Туристы, которые собирались вылететь в Иркутск из Пхукета, задержались в Таиланде почти на сутки. Как стало известно КП-Иркутск из онлайн-табло воздушной гавани, рейс 6322 должен был вылететь в областной центре 9 февраля в 21:40. Однако он был задержан.
— Рейс задержали из-за технической неисправности самолета. На время ожидания вылета пассажирам в аэропорту Пхукета предлагали напитки и горячее питание, — прокомментировал представитель авиакомпании.
Позже стало известно, что туристы отправятся в Иркутск на резервном самолете. Рейс 6322 совместили с другим. Боинг уже вылетел с Пхукета, по информации с сайта аэропорта, он должен приземлиться в 21:50 по местному времени.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медицинский рейс из Иркутска в Бодайбо совершил вынужденную посадку на аэродроме Нижнеангарска. По предварительной информации, у воздушного судна отключился один двигатель.