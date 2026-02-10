Туристы из Пхукета почти сутки не могли вылететь в Иркутск

Туристы, которые собирались вылететь в Иркутск из Пхукета, задержались в Таиланде почти на сутки. Как стало известно КП-Иркутск из онлайн-табло воздушной гавани, рейс 6322 должен был вылететь в областной центре 9 февраля в 21:40. Однако он был задержан.