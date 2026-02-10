Ричмонд
Когда стричь волосы в феврале 2026 года?

Лунный календарь стрижек на февраль поможет выбрать подходящий день для визита в парикмахерскую.

Источник: Freepik.com

Благоприятным периодом для стрижки и окрашивания считается растущая Луна, а неблагоприятными — убывающая. В первом случае, потому что волосы восстанавливаются и отрастают быстрее, а во втором, медленнее.

Научных доказательств того, что фазы Луны как-то влияют на рост и состояние наших волос нет, однако многие россияне, планируя поход в парикмахерскую, ориентируются на лунный календарь, поэтому aif.ru составил список благоприятных и неблагоприятных дней для ухода за волосами на февраль 2026 года.

Благоприятные дни

Подходят для кардинальной смены имиджа, стрижек, окрашивания, объемных укладок и завивок.

  • 20 февраля.
  • 21 февраля.
  • 22 февраля.
  • 25 февраля.
  • 28 февраля.

Неблагоприятные дни

В эти дни лучше отказаться от экспериментов с волосами, так как можно навредить волосам еще больше, уделите внимание их восстановлению: маски, пилинг для кожи головы, использование увлажняющих средств.

  • 10 февраля.
  • 11 февраля.
  • 12 февраля.
  • 13 февраля.
  • 14 февраля.
  • 15 февраля.
  • 16 февраля.
  • 17 февраля.
  • 18 февраля.
  • 24 февраля.
  • 27 февраля.

Нейтральные дни

Отлично подходят для незначительной коррекции прически, например, можно подравнять кончики волос или челку.

  • 1 февраля.
  • 23 февраля.
  • 26 февраля.