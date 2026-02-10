Когда стричь волосы в феврале 2026 года?

Благоприятным периодом для стрижки и окрашивания считается растущая Луна, а неблагоприятными — убывающая. В первом случае, потому что волосы восстанавливаются и отрастают быстрее, а во втором, медленнее.
Научных доказательств того, что фазы Луны как-то влияют на рост и состояние наших волос нет, однако многие россияне, планируя поход в парикмахерскую, ориентируются на лунный календарь, поэтому aif.ru составил список благоприятных и неблагоприятных дней для ухода за волосами на февраль 2026 года.
Благоприятные дни
Подходят для кардинальной смены имиджа, стрижек, окрашивания, объемных укладок и завивок.
- 20 февраля.
- 21 февраля.
- 22 февраля.
- 25 февраля.
- 28 февраля.
Неблагоприятные дни
В эти дни лучше отказаться от экспериментов с волосами, так как можно навредить волосам еще больше, уделите внимание их восстановлению: маски, пилинг для кожи головы, использование увлажняющих средств.
- 10 февраля.
- 11 февраля.
- 12 февраля.
- 13 февраля.
- 14 февраля.
- 15 февраля.
- 16 февраля.
- 17 февраля.
- 18 февраля.
- 24 февраля.
- 27 февраля.
Нейтральные дни
Отлично подходят для незначительной коррекции прически, например, можно подравнять кончики волос или челку.
- 1 февраля.
- 23 февраля.
- 26 февраля.