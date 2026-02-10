Звезды балета выступили в Петербурге в поддержку социальных программ

Поэтому среди зрителей будут воспитанницы приюта «Благодать» — центра помощи молодым мамам из числа выпускниц сиротских учреждений, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, без жилья и денег. Приют организован в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре. Два года назад ему дополнительно передали историческое здание, находящееся в заброшенном здании и нуждающееся в капитальном ремонте.