Звезды балета выступили в Петербурге в поддержку социальных программ

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге прошел гала-концерт звезд мирового балета «Все о любви…» Главная задача яркого, зрелищного мероприятия — поддержка социальных проектов, реализация которых стала возможной благодаря инициативам РПЦ.

Источник: Предоставлено организаторами концерта

Поэтому среди зрителей будут воспитанницы приюта «Благодать» — центра помощи молодым мамам из числа выпускниц сиротских учреждений, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, без жилья и денег. Приют организован в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре. Два года назад ему дополнительно передали историческое здание, находящееся в заброшенном здании и нуждающееся в капитальном ремонте.

На сцене Александринского театра выступили такие звезды как Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Оксана Скорик, Роман Беляков и многие другие. Сюрпризом для зрителей стали премьеры номеров Фаруха Рузиматова «Не покидай меня» и «Фарукка» (посвященное испанскому танцовщику Антонио Гадесу) и номер Ивана Васильева «Фортуна».

Организатор праздника — «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при поддержке Союза православных женщин Санкт-Петербурга.