В Ростовской области число заболевших гриппом упало на треть

Эпидемия гриппа в Ростовской области пошла на спад.

Источник: Комсомольская правда

На шестой неделе года в Ростовской области зафиксировали небольшой рост заболеваемости ОРВИ, но эпидпорог не превышен. При этом эпидемия гриппа пошла на убыль. Так число заболевших им снизилось на 34% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает донской Роспотребнадзор.

Согласно данным Роспотребнадзора, среди всех расшифрованных вирусов грипп сейчас составляет менее 20%. Доминирует штамм A (H3N2). Основную же массу составляют другие респираторные вирусы, и среди них лидируют риновирусы — возбудители обычной простуды.

Медики напомнили дончанам о ключевых отличиях гриппа от ОРВИ. Грипп начинается внезапно и резко, с температурой под 40 градусов, сильной головной и мышечной болью, сухим кашлем. Высокая температура может держаться несколько дней, часто сопровождаясь слабостью и бессонницей.

