В Ростовской области число заболевших гриппом упало на треть

На шестой неделе года в Ростовской области зафиксировали небольшой рост заболеваемости ОРВИ, но эпидпорог не превышен. При этом эпидемия гриппа пошла на убыль. Так число заболевших им снизилось на 34% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает донской Роспотребнадзор.