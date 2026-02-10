Ричмонд
От чего возникает грыжа в позвоночнике?

Грыжа редко возникает из-за одной причины. Это почти всегда результат длительного воздействия неблагоприятных факторов (ослабление диска), которое усугубляет провоцирующее событие.

Источник: Freepik.com/CC0

Грыжа не возникает за один день. Это почти всегда результат «сговора» двух факторов: медленного изнашивания диска и одного резкого, неправильного движения.

«Межпозвонковая грыжа — выпадение мягкого фрагмента содержимого межпозвоночного диска — одно из самых распространённых осложнений остеохондроза. Боль возникает, когда грыжевое выпячивание сдавливает корешки, выходящие из позвоночного канала», — рассказал aif.ru врач- нейрохирург Алексей Есин.

Грыжа возникает, когда фиброзное кольцо (наружная оболочка межпозвоночного диска из волокнистой ткани) под давлением разрывается и часть пульпозного ядра (гелеобразное содержимое) выпячивается наружу. Выпячивание может давить на нервные корешки или спинной мозг, вызывая боль, онемение и другие симптомы.

Основные причины появления грыжи можно разделить на две группы

1. Факторы, ослабляющие межпозвонковый диск

Возрастные изменения: после 25−30 лет ухудшается кровоснабжение дисков, они теряют влагу, становятся менее эластичными и более хрупкими. Фиброзное кольцо истончается.

Малоподвижный образ жизни: отсутствие регулярной физической активности ослабляет мышечный корсет (мышцы спины и пресса), который должен брать на себя часть нагрузки и разгружать позвоночник. При сидячей работе диски испытывают постоянное статичное давление, а их питание ухудшается.

Наследственность: слабость соединительной ткани, особенности строения позвоночника могут передаваться генетически.

Нарушение обмена веществ и лишний вес: недостаток питательных веществ, лишние килограммы создают постоянную нагрузку на позвоночник и ускоряют износ дисков.

2. Факторы, провоцирующие выпячивание

Разрыв уже ослабленного диска чаще происходит:

  • из-за чрезмерной физической нагрузки;
  • при резком подъёме тяжести, особенно в наклоне — в этот момент давление внутри диска возрастает в десятки раз;
  • из-за травмы (падения, удары в спину, травмы шеи при ДТП);
  • при неправильной технике выполнения упражнений, например становая тяга с круглой спиной;
  • при длительном нефизиологичном положении тела — постоянное сидение или сгибание-разгибание;
  • из-за резких движений (рывок, поворот, наклон) без предварительного разогрева мышц.