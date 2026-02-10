Жители Самарской области пожаловались губернатору на рост тарифов ЖКХ

С 1 января 2026 года в Самарской области произошло повышение отдельных видов тарифов на коммунальные услуги на 1,7% (тех, которые облагаются НДС). Основная индексация тарифов запланирована на 1 октября 2026 года, ее величина будет скорректирована отдельно для каждого муниципалитета. В частности, для жителей Самары, дома которых обслуживает компания «Т Плюс», стоимость гигакалории тепла вырастет до 5 613−5 618 ₽ (на 13,2% больше, чем в конце 2025 года). Кроме того, для МКД высотой до пяти этажей взнос за капремонт в регионе вырос до 11,93 ₽, а для МКД этажностью шесть этажей и выше — до 13,73 ₽