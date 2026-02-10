После снежного коллапса донские власти обещают перестроить систему уборки города

Впрочем, пока власти строят планы, горожане сталкиваются с другими системными проблемами. Так, в соцсетях жители Ростова жалуются, что снег свозится не на специальные полигоны или снегоплавильные пункты, а в жилые зоны — на пустыри возле улицы Орбитальной, в Левенцовке, возле рощи СКА. Подобные стихийные свалки, как в Александровке в 2024 году, становятся хронической проблемой, решаемой только после обращений жителей в СМИ и правоохранительные органы.