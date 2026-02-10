После снежного коллапса донские власти обещают перестроить систему уборки города

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону произошел транспортный коллапс. Мощный снегопад, в результате которого за сутки выпало более 40 процентов месячной нормы осадков, парализовал город. Несмотря на работу 514 единиц техники и использование сотен тонн реагентов, на дорогах образовались шестичасовые пробки высшего балла. Общественный транспорт и легковые автомобили буксовали даже на ровных участках, а на сложных подъемах застрявшие фуры блокировали движение в целых районах. Очевидцы массово публиковали видео, где пассажиры выходили из маршруток, чтобы толкать их.
Теперь власти намерены действовать по нескольким направлениям, чтобы избежать повторения кризиса. В дни сильных снегопадов могут вводить оперативные ограничения для определенных категорий транспорта — по аналогии с запретом въезда грузовиков в час пик.
Совместно с ГИБДД и дорожными службами разработают схемы быстрого привлечения тягачей для эвакуации застрявших фур, которые, как показал инцидент в центре города, могут парализовать трафик из спальных районов. Серьезно начнут спрашивать с бизнеса и УК. Губернатор резко раскритиковал торговые точки и управляющие компании, которые «забили» на уборку собственных территорий. Им грозят серьезные штрафы за неубранный снег и несбитые сосульки. Глав муниципалитетов обязали наладить оперативное взаимодействие с местными предприятиями для привлечения дополнительной техники в случае ЧС.
Также власти пообещали изучить и внедрить лучшие практики других субъектов РФ, где удалось избежать подобных завалов.
Впрочем, пока власти строят планы, горожане сталкиваются с другими системными проблемами. Так, в соцсетях жители Ростова жалуются, что снег свозится не на специальные полигоны или снегоплавильные пункты, а в жилые зоны — на пустыри возле улицы Орбитальной, в Левенцовке, возле рощи СКА. Подобные стихийные свалки, как в Александровке в 2024 году, становятся хронической проблемой, решаемой только после обращений жителей в СМИ и правоохранительные органы.
На этой неделе главная новая угроза — гололед. Выпавший снег так и не растаял, а колебания температуры привели к образованию на дорогах и тротуарах опасной ледяной корки. В начале недели ситуация в городе оставалась опасной — на тротуарах и на дорогах было все еще скользко из-за ударивших морозов. В ГИБДД предупредили водителей о необходимости соблюдать осторожность.