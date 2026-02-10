В Омском районе простятся с молодым солдатом, погибшем на СВО

«С прискорбием сообщаем, что 13 сентября 2025 года, при выполнении боевых задач в рамках проведения специальной военной операции, погиб наш односельчанин Левошик Кирилл Олегович. Он родился 3 сентября 2000 года. После окончания школы обучался в Омском аграрно-технологическом колледже по специальности технолог хлебопекарного производства. Проходил службу в ЖД войсках Омского гарнизона. После службы в армии работал слесарем. Кирилл Олегович ушел по контракту в зону проведения специальной военной операции в июле 2025 года. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настоящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги», — говорится в некрологе администрации поселения, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».