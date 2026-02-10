В Омском районе простятся с молодым солдатом, погибшем на СВО

О героически погибшем в зоне проведения СВО Кирилле Левошике сообщали в администрации Новоомского сельского поселения. Молодой человек погиб в бою спустя 10 дней после своего 25-летнего дня рождения.
«С прискорбием сообщаем, что 13 сентября 2025 года, при выполнении боевых задач в рамках проведения специальной военной операции, погиб наш односельчанин Левошик Кирилл Олегович. Он родился 3 сентября 2000 года. После окончания школы обучался в Омском аграрно-технологическом колледже по специальности технолог хлебопекарного производства. Проходил службу в ЖД войсках Омского гарнизона. После службы в армии работал слесарем. Кирилл Олегович ушел по контракту в зону проведения специальной военной операции в июле 2025 года. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настоящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги», — говорится в некрологе администрации поселения, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: администрация Новоомского сельского поселения vk.com/public217365055.
Также в ведомстве сообщили о дате прощания с погибшим односельчанином — оно состоится 14 февраля 2026 года. В 12.00 пройдет отпевание в Храме поселка Новоомский, затем состоится траурный митинг на площади Дома культуры поселка. Захоронение героя пройдет на кладбище села Троицкое.
Редакция КП-Омск выражает глубокое соболезнование родным и близким Кирилла Левошика.