РКН ограничит работу Telegram, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Роскомнадзоре приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram на территории России, сообщает РБК.
«По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля», — говорится в публикации.
По словам другого собеседника издания, ведомство уже начало замедлять работу мессенджера.
Согласно данным сервиса Detector404, россияне второй день подряд сообщают о сбоях в сервисе. Всего поступило более девяти тысяч обращений, основная часть — из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области.
Накануне неполадки затронули жителей Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей, а также Сахалина и Мордовии.