В Башкирии выявили опасную заброшку: строению 97 лет, и местные обходят его стороной

В Башкирии прокуратура добилась сноса 97-летнего здания.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Мелеузовского района добилась сноса опасного заброшенного здания. Надзорное ведомство провело проверку после обращения местной жительницы, проживающей рядом с объектом с двумя несовершеннолетними детьми.

Речь идет о строении 1928 года постройки в городе Мелеуз, раньше здесь была районная ветеринарная станция. Сейчас здание находится в аварийном состоянии: выявлены признаки разрушения стен и кровли, окна отсутствуют. Территория не огорожена, из-за чего есть угроза для жизни и здоровья граждан, особенно детей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия уполномоченных органов незаконным и об обязании снести аварийное сооружение.

— Суд удовлетворил требования прокурора, возложив на Государственный комитет РБ по ветеринарии ограничить доступ к опасному объекту капитального строительства и снести его, — сообщает надзорное ведомство.

