Семья знаменитых нижегородских врачей отметила 70-летие совместной жизни

Дочь, внучка и правнучка Александра Фраермана и Эмилии Покровской продолжают врачебную династию.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Семья знаменитого нижегородского нейрохирурга Александра Фраермана и заслуженного врача России Эмилии Покровской отметила 70-летие совместной жизни. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Александр Фраерман стал первооткрывателем сложнейших операций в областях сосудистой, спинальной и травматической нейрохирургии, а также малоинвазивных технологий. Он написал около 2 тысяч научных работ. Имя выдающегося врача носит Нижегородский нейрохирургический центр.

Эмилия Покровская посвятила врачебному делу более 50 лет своей жизни. Все эти годы она трудилась в Нижегородском НИИ гигиены и профпатологии, а сейчас является кандидатом медицинских наук и заслуженным врачом России.

Пара воспитала двоих детей, а их врачебная династия продолжается уже в четвертом поколении.

«Отличительная черта этой удивительной пары — невероятная молодость души. Они легки на подъем, обожают путешествовать, и их трогательная забота друг о друге вызывает огромное уважение. Каждый из них состоялся в медицине, но вместе они создали нечто большее — крепкую семью, где главными ценностями всегда были любовь, уважение и забота», — отметил Глеб Никитин.

