Семья знаменитых нижегородских врачей отметила 70-летие совместной жизни

«Отличительная черта этой удивительной пары — невероятная молодость души. Они легки на подъем, обожают путешествовать, и их трогательная забота друг о друге вызывает огромное уважение. Каждый из них состоялся в медицине, но вместе они создали нечто большее — крепкую семью, где главными ценностями всегда были любовь, уважение и забота», — отметил Глеб Никитин.