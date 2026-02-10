Свиной грипп начал циркулировать в Самарской области

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 1,6% (на 165 случаев). Тогда было выявлено 10342 заболевших, а показатель на 10 тысяч населения составлял 33,1. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 33,6, это ниже эпидпорога на 21%.