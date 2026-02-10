Свиной грипп начал циркулировать в Самарской области

За неделю, с 2 по 8 февраля, в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на шестую неделю 2026 года, в регионе заболели 10507 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
«Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 10,8%, а снижен в группах: 0−2 года (на 66,8%), 3−6 лет (на 59,8%), 7−14 лет (на 54,4%)», — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 1,6% (на 165 случаев). Тогда было выявлено 10342 заболевших, а показатель на 10 тысяч населения составлял 33,1. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 33,6, это ниже эпидпорога на 21%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют вирус гриппа A (H3N2), который называют «гонконгский», грипп А (H1N1−2009) или по-другому «свиной», парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, COVID-19. При этом на прошлой неделе в сводке свиного гриппа не было.