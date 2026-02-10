Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин

В Беларуси готовятся корректировки законодательства, связанные с работой для женщин, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Напомним, во время новогоднего обращения президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. А после белорусский лидер объяснил, каким будет Год белорусской женщины.
Также уже Совмин утвердил республиканский план всестороннего признания вклада женщин в развитие Беларуси, поддержку их здоровья, социального статуса и профессиональной реализации. А координатором программы назначил Минтруда.
В ведомстве сообщили, что в 2026-м в рамках Года белорусской женщины разработают ряд законопроектов. Новые законы будут направлены на расширение возможностей женщин для их профессиональной реализации, совершенствование системы пособий и урегулирование имущественных прав.
