Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин

В Беларуси изменится законодательство, касаемо работы для женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси готовятся корректировки законодательства, связанные с работой для женщин, сообщило Министерство труда и социальной защиты.

Напомним, во время новогоднего обращения президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. А после белорусский лидер объяснил, каким будет Год белорусской женщины.

Также уже Совмин утвердил республиканский план всестороннего признания вклада женщин в развитие Беларуси, поддержку их здоровья, социального статуса и профессиональной реализации. А координатором программы назначил Минтруда.

В ведомстве сообщили, что в 2026-м в рамках Года белорусской женщины разработают ряд законопроектов. Новые законы будут направлены на расширение возможностей женщин для их профессиональной реализации, совершенствование системы пособий и урегулирование имущественных прав.

Тем временем надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси.

А еще мы писали, что белоруска родила троих детей, но через ДНК-тест доказывала, что они ее.

