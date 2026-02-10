Ричмонд
Жители Ростовской области пожаловались на сбои мессенджера

В Ростовской области второй день фиксируют проблемы с работой Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области второй день подряд жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. С утра 10 февраля пользователи не могут отправлять сообщения и совершать звонки.

Проблемы начались еще 9 февраля. Тогда сообщения не отправлялись, файлы не загружались, а интерфейс приложения перестал откликаться.

К утру 10 февраля ситуация не улучшилась. Жалобы на полную или частичную неработоспособность Telegram продолжают поступать из разных городов, включая Ростов-на-Дону.

По данным мониторинговых ресурсов, за последние сутки от пользователей по всей России поступило более восьми тысяч сообщений о сбоях в работе мессенджера.

