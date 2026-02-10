С 1 апреля самарских младенцев будут проверять на 38 опасных заболеваний

С 1 апреля 2026 года в России расширят перечень обследований, которые проводят у новорожденных, чтобы выявить возможные опасные заболевания. В него включат еще два заболевания, рассказал главный внештатный специалист по генетике минздрава РФ Сергей Куцев.
Скоро младенцев начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Первое заболевание является наследственным, при нем нарушается обмен веществ. Второе — болезнь с аутосомно-рецессивным типом наследования.
Таким образом, всех новорожденных в России, в том числе и в Самаре, будут проверять на 38 опасных заболеваний. Раннее их выявление позволит своевременно назначать лечение.